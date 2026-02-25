Реклама

20:11, 25 февраля 2026

Путину предложили создать культурные кварталы

Дирижер Гергиев предложил Путину создать в городах России культурные кварталы
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Художественный руководитель и гендиректор Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев предложил президенту России Владимиру Путину создать культурные кварталы. Своей идеей артист поделился с главой государства на встрече в Кремле.

По его мнению, подобная инициатива повысит доступность театральных, музыкальных и образовательных площадок для широкой аудитории.

«Я взял карту города Петербурга, там огромное количество культурных точек. Только в Коломне их 20, наверное. Это еще я не включил сюда дом Стравинского, дом Рахманинова, недалеко Пушкин бывал, там же жил и умер Суворов», — сообщил он.

Встреча Гергиева с Путиным состоялась вечером 24 февраля.

17 января президент России Владимир Путин поздравил отечественных артистов с профессиональным праздником. Он отметил, что праздник приурочен ко дню рождения режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.

