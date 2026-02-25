Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 25 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыты причины вызывающего поведения Зеленского по отношению к лидерам Запада

Азаров заявил, что Зеленский хамит лидерам Запада из-за планов заменить его
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский начал вызывающе вести себя по отношению к лидерам стран Запада, поддерживающим Украину, из-за планов его заменить. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Зеленский осознал, что лидеры западных стран хотят сменить его на должности главы Украины, о чем он начал открыто говорить.

«Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам», — объяснил экс-премьер Украины.

Ранее бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующего посла Киева в Великобритании Валерия Залужного назвали «человеком, которого президент Зеленский должен опасаться» в рамках президентских выборов в стране. Сообщается, что в своих заявлениях Залужный во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok