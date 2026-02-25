Азаров заявил, что Зеленский хамит лидерам Запада из-за планов заменить его

Украинский лидер Владимир Зеленский начал вызывающе вести себя по отношению к лидерам стран Запада, поддерживающим Украину, из-за планов его заменить. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Зеленский осознал, что лидеры западных стран хотят сменить его на должности главы Украины, о чем он начал открыто говорить.

«Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам», — объяснил экс-премьер Украины.

Ранее бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующего посла Киева в Великобритании Валерия Залужного назвали «человеком, которого президент Зеленский должен опасаться» в рамках президентских выборов в стране. Сообщается, что в своих заявлениях Залужный во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.