На Западе назвали «человека, которого Зеленский должен опасаться»

Der Spiegel: Залужный в заявлениях дистанцируется от Зеленского перед выборами

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Киева в Великобритании Валерий Залужный является «человеком, которого президент [Украины Владимир] Зеленский должен опасаться». Такое заявление звучит в статье издания Der Spiegel после того, как его журналисты встретились с экс-главкомом в штаб-квартире фонда Chatham House в Лондоне.

Валерий Залужный выступил перед экспертами по Украине, дипломатами и журналистами в понедельник, 23 февраля. Издание отмечает, что в своих заявлениях посол во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.

В ходе своей речи дипломат предоставил аналитику, как будет в дальнейшем развиваться украинский конфликт. «Это совсем иной тон, чем у его президента, — подчеркивается в материале. — Залужный не отчаянно требует оружия от Запада — он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по повышению ее устойчивости, чтобы рои российских дронов оставались безрезультатными».

Больше всего, отмечают журналисты, Залужный дистанцировался от Зеленского в конце своей речи. «В настоящее время ни одна страна не располагает военными средствами, чтобы остановить российскую войну против Украины», — сказал он, пояснив, что с военной точки зрения остается только нанести противнику максимально серьезный ущерб, который заставит РФ сесть за стол переговоров.

«Эти маневры дистанцирования от Зеленского, вероятно, являются частью политического расчета бывшего командующего. Американцы в переговорах о мирной сделке настаивают на скором голосовании [за нового президента Украины]. И тогда наступит момент Залужного. Он мог бы собрать большинство против Зеленского», — говорится в материале.

Сам Залужный отказался разговаривать с журналистами на тему выборов. «Только когда военное положение перестанет действовать, я подумаю о своем будущем», — сказал он, едва заметно улыбнувшись.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта на территории республики.