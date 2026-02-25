Реклама

Реальные потери ВСУ на одном из направлений составили «целые роты»

ТАСС: Реальные потери ВСУ на днепропетровском направлении исчисляются ротами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении исчисляются в «ротах живой силы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подразделения 29-й армии совместно с 14-й бригадой спецназа группировки войск "Восток" уже которую неделю ведут массовое уничтожение ВСУ на северном участке фронта в Днепропетровской области. Количество подбитой техники как легкой, так и бронированной исчисляется десятками, уничтоженной живой силы — ротами», — сказал источник агентства.

При этом, по данным источника, украинская сторона пытается сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России, рассчитывая на фактор внезапности и использование неблагоприятных погодных условий. «Однако ни дождь, ни туман не спасают одноразовых штурмовиков от гибели», — добавил представитель российских силовых структур.

Ранее спикер командования южной группировки украинской армии Владислав Волошин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области. «Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия... Ситуация там довольно непростая», — заявил военный.

