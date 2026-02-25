Реклама

Экономика
18:09, 25 февраля 2026Экономика

Росгвардейцы в Москве спасли ребенка из сугроба

В Москве росгвардейцы вытащили ребенка из глубокого сугроба
Александра Качан (Редактор)

Кадр: страница «Росгвардия. Москва» во «ВКонтакте»

В Москве росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в глубокий сугроб. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) по столице.

Инцидент произошел на востоке города. Десятилетняя девочка провалилась в сугроб во время игры на улице. Патрульные Росгвардии услышали крик о помощи, после чего помогли ребенку. Как уточнили в пресс-службе, сверху снежную массу сковала плотная ледяная корка, из-за чего девочка не могла выбраться самостоятельно.

Девочка не пострадала. После спасения бойцы передали ребенка родителям.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу и упал в яму с кипятком. Россиянин зашел за ограждения во время плановых ремонтных работ и обварил ноги.

