Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 25 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

Марочко: ВС РФ продвинулись на пяти участках фронта у Славянска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись на пяти участках фронта у Славянска, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе города. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Расширена зона контроля в районе Кривой Луки. Также немного наши ребята продвинулись западнее Резниковки, заняты новые позиции в районе Никифоровки, а также наши военнослужащие расширили зону контроля у Миньковки», — заявил эксперт.

Он добавил, что командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, но с учетом скорости продвижения российских войск украинская армия не справляется с поставленной задачей.

Ранее стало известно, что армия России пробила оборону ВСУ по трассе к Славянску. Общая площадь нового продвижения составила до 3,5 квадратного километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok