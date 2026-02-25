Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

Марочко: ВС РФ продвинулись на пяти участках фронта у Славянска

В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись на пяти участках фронта у Славянска, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе города. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Расширена зона контроля в районе Кривой Луки. Также немного наши ребята продвинулись западнее Резниковки, заняты новые позиции в районе Никифоровки, а также наши военнослужащие расширили зону контроля у Миньковки», — заявил эксперт.

Он добавил, что командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, но с учетом скорости продвижения российских войск украинская армия не справляется с поставленной задачей.

Ранее стало известно, что армия России пробила оборону ВСУ по трассе к Славянску. Общая площадь нового продвижения составила до 3,5 квадратного километра.