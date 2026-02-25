Реклама

18:12, 25 февраля 2026

Российский судья лишился мантии за махинации с землей для многодетных


Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ивановской области судья районного городского суда Артур Вермишян лишился полномочий. Об этом сообщает квалификационная коллегия судей региона.

По данным коллегии, судья был досрочно лишен полномочий после получения вне очереди земли для многодетных семей. Махинации Артура Вермишяна, в результате которых были нарушены права более 100 семей, выявили в ходе инициированной прокуратурой региона проверки. Вместо многодетных участки без очереди получили сотрудники судебной системы Ивановской области, Следственного комитета России, а также одного из профильных органов исполнительной власти региона.

Ранее попала на видео коллекция оружия из особняка бывшего судьи на российском курорте.

