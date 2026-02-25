Российский судья лишился мантии за махинации с землей для многодетных

В Ивановской области судья районного городского суда Артур Вермишян лишился полномочий. Об этом сообщает квалификационная коллегия судей региона.

По данным коллегии, судья был досрочно лишен полномочий после получения вне очереди земли для многодетных семей. Махинации Артура Вермишяна, в результате которых были нарушены права более 100 семей, выявили в ходе инициированной прокуратурой региона проверки. Вместо многодетных участки без очереди получили сотрудники судебной системы Ивановской области, Следственного комитета России, а также одного из профильных органов исполнительной власти региона.

