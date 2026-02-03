Реклама

13:18, 3 февраля 2026

Коллекция оружия из особняка бывшего судьи на российском курорте попала на видео

В доме экс-судьи Слуки из Сочи нашли арсенал, он работал на авторитета Татуляна
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Обыск в доме бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки попал на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны особняк, найденные в нем коллекции оружия, статуэток, копия каллиграфии художника Покраса Лампаса с надписью «Современная молочная культура».

В гараже экс-судьи стояли автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser. По данным следствия, он работал на «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна, которого власти США внесли в список организации под названием «Воры в законе».

В отношении Слуки возбуждено уголовное дело. Ему вменяют семь эпизодов преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, в результате чего были изъяты земельные участки из муниципальной собственности Сочи.

Полномочия судьи были досрочно прекращены. Слуку задержали во Владикавказе при попытке скрыться в Грузии.

Татуляна, известного как Робсон, обвиняют в создании в 1998 году преступной группировки, которая занималась расправами, вымогательством, рейдерскими захватами и грабежом. Россия объявила его в международный розыск.

В ноябре 2025 года Армения, где задержали Робсона, отказалась его экстрадировать, так как он является ее гражданином, «следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству». После чего Татуляна отпустили.

