21:59, 14 ноября 2025

Сбежавшего «теневого короля» Сочи отказались экстрадировать в Россию

Генпрокуратура Армении не будет экстрадировать Татуляна в Россию
Марина Совина
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Криминальный авторитет Рубен Татулян, разыскиваемый российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве, не будет экстрадирован в РФ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Армении, пишет ТАСС.

Татуляна, которого называют «теневым королем» Сочи, задержали в Армении 7 ноября, однако позже отпустили. В Генпрокуратуре объяснили, что он является гражданином Армении, «следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству».

Татулян начал создавать криминальную империю еще в 1998 году. Его группировка занималась расправами, вымогательством, рейдерскими захватами и грабежом. ОПГ Татуляна существовала в Краснодарском крае до 2017 года, но потом он сбежал за границу от уголовного преследования.

В 2017 году авторитет был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».

