Бастрыкин возбудил дело против российского судьи из-за его решений

Глава СК Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из Сочи Слуки

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Судью уличили в семи эпизодах преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. Полномочия Слуки досрочно прекращены.

По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года судья нарушил территориальную подсудность, принял к производству исковые заявления россиян и без рассмотрения и исследования доказательств вынес решения. В результате в Сочи из муниципальной собственности были изъяты земельные участки.

Апелляционная инстанция отменила решения Слуки. Приняты новые решения, земельные участки вернули в муниципальную собственность.

