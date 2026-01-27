Российским судьям предложили особые условия за работу в период СВО

ВС РФ предложил считать стаж день за два судьям новых регионов из-за условий

Судьям, работающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, предлагается считать стаж в двойном размере за работу в сложных условиях. Об этом говорится в законопроекте, который был одобрен Пленумом Верховного суда (ВС) России, заседание которого прошло 27 января под председательством Игоря Краснова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ будет внесен в Госдуму. В нем указано, что судьям новых регионов России стаж в период проведения специальной военной операции (СВО) будет засчитываться из расчета день за два с 1 января 2026 года. Изменения предполагается внести в статью 71 закона «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ».

В пояснительной записке отмечается военное положение, действующее в присоединенных территориях, вследствие чего судьям приходится работать в особых условиях, у них возникают сложности с обустройством быта семей, обучением детей, получением медицинской помощи. Законопроект направлен на повышение уровня гарантий социальной защиты судей.

В Верховном суде указали на аналогичный подход для лиц, проходящих военную службу, службу в правоохранительных органах и государственной противопожарной службе на территории новых регионов.

Ранее председатель ВС Игорь Краснов предложил изменить порядок обжалования решений мировых судей.