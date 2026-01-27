Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 27 января 2026Силовые структуры

Российским судьям предложили особые условия за работу в период СВО

ВС РФ предложил считать стаж день за два судьям новых регионов из-за условий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Судьям, работающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, предлагается считать стаж в двойном размере за работу в сложных условиях. Об этом говорится в законопроекте, который был одобрен Пленумом Верховного суда (ВС) России, заседание которого прошло 27 января под председательством Игоря Краснова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ будет внесен в Госдуму. В нем указано, что судьям новых регионов России стаж в период проведения специальной военной операции (СВО) будет засчитываться из расчета день за два с 1 января 2026 года. Изменения предполагается внести в статью 71 закона «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ».

В пояснительной записке отмечается военное положение, действующее в присоединенных территориях, вследствие чего судьям приходится работать в особых условиях, у них возникают сложности с обустройством быта семей, обучением детей, получением медицинской помощи. Законопроект направлен на повышение уровня гарантий социальной защиты судей.

В Верховном суде указали на аналогичный подход для лиц, проходящих военную службу, службу в правоохранительных органах и государственной противопожарной службе на территории новых регионов.

Ранее председатель ВС Игорь Краснов предложил изменить порядок обжалования решений мировых судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Юрист объяснил блокировку банковских переводов россиян

    Названы способы безопасной очистки автомобиля в снегопад

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok