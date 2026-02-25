Реклама

Силовые структуры
09:12, 25 февраля 2026Силовые структуры

Связанного с российским портом англичанина поймали на хищении миллиарда

Экс-совладельца «Порт Пермь» Батлера заочно приговорили к 7 годам за растрату
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд вынес заочный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров «Порт Пермь» и совладельца общества Чарльза Батлера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Гражданина Великобритании заочно признали виновным по статье об организации растраты и приговорили к семи годам лишения свободы. Он смог скрыться от следствия и сейчас находится в розыске.

Как установил суд, в период с 2009 по 2012 год Батлер организовал хищение активов организации на сумму свыше одного миллиарда рублей. «Порт Пермь» — это крупнейший речной порт в Западно-Уральском регионе, который имеет стратегическое значение для безопасности России. В 2007 году его акциями завладел иностранный резидент Батлер.

Ранее суд запрашивал для англичанина девять лет колонии.

