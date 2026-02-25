Украина покинула 30 соглашений СНГ

Президент Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений СНГ

Украина вышла из 30 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в указах президента страны Владимира Зеленского.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 конституции Украины, руководствуясь статьями 56 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 24 закона Украины «О международных договорах Украины», он постановляет выйти из таких международных договоров Украины в рамках Содружества Независимых Государств, говорится в указе.

Украина приняла решение выйти из ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. В частности, речь идет о договорах, касающихся работы координационных органов Содружества, военной присяги в стратегических силах, а также возврата культурных и исторических ценностей странам их происхождения.

Кроме того, Киев прекращает участие в соглашениях, регулирующих обеспечение вооруженных сил стран СНГ вооружением, техникой и материальными ресурсами, а также совместную деятельность ремонтных предприятий и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в военной сфере.

Также Украина вышла из договоренностей о создании и статусе групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в рамках СНГ.

Ранее Украина вышла из соглашения, подписанного в Алма-Ате в рамках СНГ. Алма-Атинское соглашение об основах СНГ было подписано в 1991 году. Кроме того, Киев вышел из соглашения о создании государствами-участниками Содружества объединенной системы противовоздушной обороны.