Бывший СССР
20:48, 25 февраля 2026Бывший СССР

Украина вышла из соглашения об основах СНГ

Украина вышла из Алма-Атинского соглашения об основах СНГ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина вышла из соглашения, подписанного в Алма-Ате в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующие указы подписал украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Алма-Атинское соглашение об основах СНГ было подписано в 1991 году. Кроме того, Киев вышел из соглашения о создании государствами-участниками Содружества объединенной системы противовоздушной обороны.

Также Украина вышла из соглашения о принципах обеспечения вооруженных сил стран-участниц СНГ. Уточняется, что суммарно Зеленский подписал несколько десятков аналогичных указов.

Ранее сообщалось, что Киев выходит из соглашения об охране госграниц и морских экономических зон стран — участниц СНГ. Соответствующий документ подписал президент Украины.

