Бывший СССР
22:14, 26 января 2026Бывший СССР

Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ об охране границ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому республика выходит из соглашения об охране госграниц и морских экономических зон стран — участниц СНГ. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Соглашение было заключено в Киеве 20 марта 1992 года. «Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников СНГ», — говорится в документе.

Кроме того, президент Украины поручил уведомить депозитария соглашения об этом решении.

Ранее Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США.

