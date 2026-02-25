Улитки внесли коррективы в планы Трампа

Politico: Трампу разрешили построить бальный зал при условии защиты улиток

Президент США Дональд Трамп получил разрешение на строительство бального зала на своем гольф-курорте в Ирландии, но только при условии, что он сможет защитить крошечных улиток, которые живут по соседству. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, одобрение, полученное во вторник советом округа Клэр, открывает американскому лидеру возможность построить банкетный зал на 320 мест рядом с его отелем Doonbeg и гольф-клубом на Атлантическом побережье Ирландии.

Решение о планировании зависит от того, разработают ли советники Трампа надежный план по охране почти невидимого глазу вида, находящегося под угрозой исчезновения, — узкогорлой мутовчатой улитки.

Ранее Трамп заявил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне. Она, по задумке, будет расположена рядом с Арлингтонским мостом и Арлингтонским национальным кладбищем.