08:52, 25 февраля 2026Мир

Улитки внесли коррективы в планы Трампа

Politico: Трампу разрешили построить бальный зал при условии защиты улиток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп получил разрешение на строительство бального зала на своем гольф-курорте в Ирландии, но только при условии, что он сможет защитить крошечных улиток, которые живут по соседству. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, одобрение, полученное во вторник советом округа Клэр, открывает американскому лидеру возможность построить банкетный зал на 320 мест рядом с его отелем Doonbeg и гольф-клубом на Атлантическом побережье Ирландии.

Решение о планировании зависит от того, разработают ли советники Трампа надежный план по охране почти невидимого глазу вида, находящегося под угрозой исчезновения, — узкогорлой мутовчатой улитки.

Ранее Трамп заявил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне. Она, по задумке, будет расположена рядом с Арлингтонским мостом и Арлингтонским национальным кладбищем.

