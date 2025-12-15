Реклама

04:23, 15 декабря 2025Мир

Трамп решил затмить Париж

Трамп решил построить Триумфальную арку в Вашингтоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне. Она, по задумке, будет расположена рядом с Арлингтонским мостом и Арлингтонским национальным кладбищем, рассказал сам политик, выступая в Белом доме перед сторонниками, пишут «Известия».

«Мы строим арку — вроде Триумфальной арки. Она будет расположена у Арлингтонского моста, рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив Мемориала Линкольну. Это будет нечто по‑настоящему особенное», — отметил он.

По словам главы Белого дома, арка «будет похожа на парижскую арку, но, если честно, она ее превзойдет».
Президент подчеркнул, что новая арка станет уникальной для США.

Трамп также добавил, что сооружение будет символом исторического значения Вашингтона и станет одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы.

В октябре этого года журналисты CNN сообщили, что Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна. Как уточнялось, ее планируют возвести в 2026 году, к 250-летию подписания Декларации независимости США.

До этого Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал.

