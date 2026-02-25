Умер один из руководителей легендарного ВИА «Ариэль»

Из жизни ушел руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное правительство.

В публикации говорится, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни.

Известно, что Ростислав Гепп любил свою малую родину и до последних дней жизни давал концерты для земляков.

