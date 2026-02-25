Музыкант умер от удара током на сцене РГГУ в Москве

Во время репетиции музыкального Ансамбля Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 20 февраля от удара током погиб приглашенный музыкант и бывший студент этого вуза Денис П. В официальном Telegram-канале учебного заведения рассказали, что сразу после происшествия была собрана рабочая группа и начато расследование.
«Университет в тот же день проинформировал Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о случившемся и провёл предварительную проверку электрооборудования и электросети в помещении», — отмечает пресс-служба вуза.
В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким Дениса, а также добавили, что представители учебного заведения примут участие в траурной церемонии.
