Россия
03:57, 25 февраля 2026Россия

Музыкант умер от удара током на сцене РГГУ в Москве

РГГУ: В Москве 20 февраля во время репетиции Ансамбля РГГУ погиб музыкант
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Во время репетиции музыкального Ансамбля Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 20 февраля от удара током погиб приглашенный музыкант и бывший студент этого вуза Денис П. В официальном Telegram-канале учебного заведения рассказали, что сразу после происшествия была собрана рабочая группа и начато расследование.

«Университет в тот же день проинформировал Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о случившемся и провёл предварительную проверку электрооборудования и электросети в помещении», — отмечает пресс-служба вуза.

В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким Дениса, а также добавили, что представители учебного заведения примут участие в траурной церемонии.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России, звезды фильма «А зори здесь тихие» Ирины Шевчук.

