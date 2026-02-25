В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ядерного оружия

В Госдуму внесен законопроект из-за возможной передачи Украине ядерного оружия

В Госдуму внесен законопроект об обращении к Организации объединенных наций (ООН), Европарламенту, а также парламентам Франции и Великобритании из-за возможной передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал Слуцкий.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.