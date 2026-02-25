Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 25 февраля 2026Россия

В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ядерного оружия

В Госдуму внесен законопроект из-за возможной передачи Украине ядерного оружия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Госдуму внесен законопроект об обращении к Организации объединенных наций (ООН), Европарламенту, а также парламентам Франции и Великобритании из-за возможной передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал Слуцкий.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский ведет себя, как грубиян из корчмы». ЕС и Украина резко усилили давление на Венгрию. Сможет ли Орбан удержать власть?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Британии указали Зеленскому на невозможность переломить ход конфликта с Россией

    В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ядерного оружия

    В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

    Возлюбленная Стэйтема прошлась по подиуму после критики злоупотребления филерами

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Премьер Словакии пригрозил Украине

    В российском городе захотели переименовать улицу в честь Сталина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok