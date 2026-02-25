Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 25 февраля 2026Мир

В МИД России высказались о сотрудничестве с США в одном регионе

МИД: Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США. О сотрудничестве в арктическом регионе высказался директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, трансляция его выступления доступна на сайте дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это относится, конечно, и к западным странам, включая и США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, нацеленному на поиск совместных решений для общих проблем Арктики», — заявил он.

По его словам, некоторые эксперты полагают, что именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений.

Ранее доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова в интервью «Ленте.ру» подчеркнула, что Россия и страны Европы сохраняют минимальный уровень контактов в Арктике. Она отметила, что взаимодействие европейских стран с Россией в регионе продолжается, но лишь в тех проектах, где без российского участия обойтись невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Раскрыта обстановка на месте удара ВСУ по химзаводу в российском городе

    Существование толстых медведей в одном регионе опровергли

    Трампу дали совет по ультиматуму для Зеленского

    В Москве девочка стала заложницей сугроба

    Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в Венеции и получил удар ножом в шею

    Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 54-летней матери Оксаны Самойловой

    На Западе выступили с серьезным призывом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok