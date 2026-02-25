В МИД России высказались о сотрудничестве с США в одном регионе

МИД: Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США

Россия открыта к взаимодействию в Арктике со странами Запада, включая США. О сотрудничестве в арктическом регионе высказался директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, трансляция его выступления доступна на сайте дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это относится, конечно, и к западным странам, включая и США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, нацеленному на поиск совместных решений для общих проблем Арктики», — заявил он.

По его словам, некоторые эксперты полагают, что именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений.

Ранее доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова в интервью «Ленте.ру» подчеркнула, что Россия и страны Европы сохраняют минимальный уровень контактов в Арктике. Она отметила, что взаимодействие европейских стран с Россией в регионе продолжается, но лишь в тех проектах, где без российского участия обойтись невозможно.