Раскрыты контакты России и Европы в одном регионе

Политолог Стрельникова: Россия и Европа сохраняют минимальные контакты в Арктике

Россия и страны Европы сохраняют минимальный уровень контактов в Арктике. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«С 2022 года оно почти остановилось. Во многих странах Россию и Китай называют угрозой Арктике, поэтому сотрудничество свернуто», — объяснила она.

В то же время взаимодействие европейских стран с Россией в регионе продолжается, но лишь в тех проектах, где без российского участия обойтись невозможно. «Это проекты в сфере рыболовства, экологии, защиты от загрязнений микропластиком, ртутью и другими опасными веществами, и поддержки языков коренных народов», — перечислила подобные сферы политолог.

Ранее Ирина Стрельникова рассказала о возможности сотрудничества России и США в Арктике. По ее мнению, ключевыми препятствиями для него остаются конфликт на Украине и антироссийские санкции.