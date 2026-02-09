Найдены возможности для сотрудничества России и США в Арктике

Политолог Стрельникова: США интересует сотрудничество с Россией в Арктике

США интересует сотрудничество с Россией в Арктике и в особенности проекты по добыче полезных ископаемых. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Сам диалог России и США о сотрудничестве [в Арктике] возобновился — и это уже важный шаг вперед», — заметила она.

Вместе с тем практической реализации заявлений российских и американских властей об арктическом сотрудничестве мешают, прежде всего, конфликт на Украине и наложенные на Россию санкции. «Без урегулирования базовых противоречий полноценное сотрудничество в Арктике вряд ли возможно», — объяснила политолог.

Ранее Ирина Стрельникова объяснила интерес Китая к Арктике. По ее словам, китайские власти заинтересованы в реализации коммерческих проектов в регионе, в том числе с участием России.