07:01, 9 февраля 2026МирЭксклюзив

Интерес Китая к Гренландии объяснили

Политолог Стрельникова: Китай стремился развивать инфраструктуру в Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Китай в прошлые годы стремился развивать инфраструктуру в Гренландии и участвовать в проектах по добыче полезных ископаемых на острове. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«В 2018 году Китай предлагал Гренландии проекты по строительству аэродромов и разработке редкоземельных металлов. Эти планы вызвали серьезную тревогу в США», — указала она.

Вместе с тем Арктика для Китая в целом оставалась на периферии стратегического планирования, заметила политолог. Однако китайские власти учитывали, что проекты в регионе могут быть выгодными и перспективными. Кроме того, Китай объявил себя приарктическим государством и стремится развивать сотрудничество с Россией.

Ранее Ирина Стрельникова рассказала об интересе США к Арктике. По ее словам, он возник еще в 2000-е годы из-за наличия в регионе полезных ископаемых.

