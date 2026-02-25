Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:42, 25 февраля 2026Культура

В Москве захотели поставить спектакль об СВО

Худрук Театра Сатиры Герасимов рассказал о планах поставить спектакль об СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Река / ТАСС

Художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Народный артист России отметил, что для хорошей постановки нужен качественный исходный материал. По его словам, сейчас он находится в поиске подходящей истории.

«Важно, чтобы в основе спектакля был хороший драматургический материал, качественная драматургия. Я ищу материал, отсматриваю. Это должно быть достойно той темы, которой сейчас живет весь народ», — заявил он.

Герасимов также уточнил, что уже видит много хороших примеров среди документальных киноработ на тему СВО. «Появляются очень интересные работы, которые трогают за сердце и душу», — признался худрук.

Ранее стало известно, что песня украинской группы «Океан Эльзы», чей фронтмен Святослав Вакарчук является офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала частью постановки сахалинского театра имени Ойунского в честь Дня защитника Отечества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Мужчина отправился на пляж, сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил

    Россиянам предложили скидки до 2,7 миллиона рублей на покупку новых машин

    Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

    В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

    Названа любимая ипотека россиян

    Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

    В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok