В Москве захотели поставить спектакль об СВО

Худрук Театра Сатиры Герасимов рассказал о планах поставить спектакль об СВО

Художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Народный артист России отметил, что для хорошей постановки нужен качественный исходный материал. По его словам, сейчас он находится в поиске подходящей истории.

«Важно, чтобы в основе спектакля был хороший драматургический материал, качественная драматургия. Я ищу материал, отсматриваю. Это должно быть достойно той темы, которой сейчас живет весь народ», — заявил он.

Герасимов также уточнил, что уже видит много хороших примеров среди документальных киноработ на тему СВО. «Появляются очень интересные работы, которые трогают за сердце и душу», — признался худрук.

Ранее стало известно, что песня украинской группы «Океан Эльзы», чей фронтмен Святослав Вакарчук является офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала частью постановки сахалинского театра имени Ойунского в честь Дня защитника Отечества.