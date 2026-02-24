В спектакле про СВО прозвучала песня скандальной украинской группы

Песня украинской группы «Океан Эльзы», чей фронтмен Святослав Вакарчук является офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала частью постановки сахалинского театра имени Ойунского в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило местное издание SakhaDay.
По информации источника, в спектакле к 23 февраля «Своя война» прозвучала песня «Обними» украинской группы. При этом постановка посвящена героям специальной военной операции (СВО). Сюжет рассказывает о добровольце из Якутии с позывным «Хадаар» и местной жительнице Оксане, между ними зарождается чувство, которое помогает преодолевать страх.
Известно, что в создании спектакля участвовали Арктический центр эпоса и искусств, Саха театр и Русский драматический театр имени Пушкина. Пьесу, по которой поставлен спектакль, написал волонтер СВО Александр Седалищев.
В июле 2025 года лидера украинской группы «Океан Эльзы», известной по саундтреку к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука отказались пускать в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).