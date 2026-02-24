В спектакле про СВО прозвучала песня скандальной украинской группы

В якутском спектакле про СВО прозвучала песня украинской группы «Океан Эльзы»

Песня украинской группы «Океан Эльзы», чей фронтмен Святослав Вакарчук является офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала частью постановки сахалинского театра имени Ойунского в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило местное издание SakhaDay.

По информации источника, в спектакле к 23 февраля «Своя война» прозвучала песня «Обними» украинской группы. При этом постановка посвящена героям специальной военной операции (СВО). Сюжет рассказывает о добровольце из Якутии с позывным «Хадаар» и местной жительнице Оксане, между ними зарождается чувство, которое помогает преодолевать страх.

Известно, что в создании спектакля участвовали Арктический центр эпоса и искусств, Саха театр и Русский драматический театр имени Пушкина. Пьесу, по которой поставлен спектакль, написал волонтер СВО Александр Седалищев.

В июле 2025 года лидера украинской группы «Океан Эльзы», известной по саундтреку к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука отказались пускать в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).