Вице-адмирал Эскагедо: НАТО не готова к затяжному конфликту в отличие от России

НАТО на данный момент не готова к затяжному конфликту в отличие от России. В этом признался командующий морской группой Североатлантического альянса вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо в интервью Bloomberg.

«Я бы не говорил, что мы утратили эти возможности, но отмечу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам нужно как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — заявил он.

Агентство также вспомнило о словах вице-адмирала королевского военно-морского флота Великобритании и главы объединенного морского командования альянса Майка Атли о том, что в настоящее время вооруженным силам стран блока не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

Ранее The Telegraph со ссылкой на действующих и бывших сотрудников трех европейских разведывательных агентств сообщило, что Россия якобы создала сеть «троянских коней» для проведения скоординированной кампании диверсий. Поводом для беспокойства стали сделки с недвижимостью вблизи важных объектов.