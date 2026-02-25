Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 25 февраля 2026Мир

Разведки Европы заявили, что Россия создала сеть «троянских коней». Их насторожили странные сделки с недвижимостью

The Telegraph: Разведки Европы увидели сеть «троянских коней» в недвижимости РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Россия якобы создала сеть «троянских коней» для проведения скоординированной кампании диверсий. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на действующих и бывших сотрудников трех европейских разведывательных агентств. Поводом для беспокойства стали сделки с недвижимостью вблизи важных объектов.

Как указывает газета, за покупкой недвижимости якобы стоят российские спецслужбы. В материале сказано, что сделки затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и целые острова. Объекты, поделились источники The Telegraph, могут задействовать как плацдармы для наблюдения. Согласно данным газеты, обеспокоенность вызывают даже храмы Русской православной церкви.

Если бы вы заговорили о таком лет 15 назад, люди бы сказали, что вы пересмотрели фильмов с Томом Крузом. Сейчас ситуация изменилась

Чарли Салониус-Пастернакопрошенный The Telegraph эксперт

Один из собеседников издания выдвинуло версию, что таким образом Россия может проверить решимость НАТО в так называемой «серой зоне». Еще один источник добавил, что критически важная европейская инфраструктура очень уязвима. В связи с этим он выступил за скорейшее решение проблемы с такими сделками.

Фото: JARIRIYAWAT / Shutterstock / Fotodom

Путин высказался о войне России и Европы

Если Европа начнет войну с Россией, то Москве будет не с кем договариваться о ее завершении, заявил президент России Владимир Путин. До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне говорил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.

Вместе с тем российский лидер добавлял, что в случае, если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. «Мне кажется, это будет очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько», — порассуждал Путин.

Материалы по теме:
«Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?
«Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?
12 февраля 2026
«Это грозит перерасти в открытый конфликт» Балтика стала ареной столкновения России и НАТО. Можно ли избежать большой войны?
«Это грозит перерасти в открытый конфликт»Балтика стала ареной столкновения России и НАТО. Можно ли избежать большой войны?
26 сентября 2025

Журналисты узнали, что Германия готовит масштабный секретный план на случай войны с Россией

Власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. Документ, на который ссылается The Wall Street Journal, предполагает переброску на восток сотен тысяч солдат НАТО.

Отмечалось, что порядка 800 тысяч военных из Германии, США и других стран альянса будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток. В плане объемом 1,2 тысячи страниц детально расписано, какие порты, реки, железные и автомобильные дороги будут задействованы. В то же время сейчас Германия испытывает ряд сложностей, которые нужно учитывать, а потому в случае полномасштабного конфликта она будет служить плацдармом НАТО, но не окажется на передовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Заявления Зеленского о территориях описали фразой «катастрофический провал»

    ВС России уничтожили взвод ВСУ одним снарядом

    «Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей

    Назван мотив заказного убийства крупного российского бизнесмена

    В России вспомнили о подготовке 30 собак к запуску в космос

    Россияне рассказали о самых стыдливых привычках соотечественников за рубежом

    Названы три рабочих профессии с самыми высокими зарплатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok