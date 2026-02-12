«Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?

Политолог Скрипка: Новая миссия НАТО повышает риски провокаций в Арктике

Новая миссия НАТО «Арктический страж» повышает риски провокаций в полярном регионе, которые могут привести к более серьезному противостоянию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал политолог, младший научный сотрудник Института Европы (ИЕ) РАН Иван Скрипка.

Основные риски включают: повышенную вероятность провокаций, которые могут перерасти в более серьезное противостояние; усиление дипломатического давления; большее внимание западных стран к критически важным для России арктическим маршрутам и инфраструктуре Иван Скрипка младший научный сотрудник Института Европы РАН

Ранее страны Североатлантического альянса согласовали и представили миссию «Арктический страж», целью которой является увеличение численности войск полярных частей Норвегии, Швеции и Финляндии.

Предполагается, что НАТО увеличит морское патрулирование в Норвежском море, а затем и в водных путях между Гренландией, Исландией и Великобританией. Кроме того, участники миссии хотят на ее основе создать полигон для испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и протестировать их способность работать при низких температурах.

Руководство военного блока признает антироссийский характер инициативы, ссылаясь на якобы риски со стороны Москвы в регионе и растущее военное присутствие.

Это позволит использовать мощь НАТО для защиты нашей территории и обеспечения безопасности Арктики и Крайнего Севера Алексус Гринкевич верховный командующий НАТО в Европе

Как новая миссия НАТО изменит баланс сил в Арктике?

Как отметил Скрипка, новая инициатива меняет баланс сил в регионе, так как Арктика теперь выведена из второстепенных направлений альянса.

«Речь идет не столько о резкой милитаризации, сколько о формировании архитектуры коллективной обороны и сдерживания. Арктика перестает рассматриваться как зона ответственности отдельных государств (...) [и происходит переход] к координированному присутствию под эгидой НАТО», — подчеркнул исследователь.

Однако эксперт добавил, что, несмотря на растущие риски, арктический вызов со стороны НАТО не является чем-то принципиально новым.

Новая активизация НАТО в Арктике не создает для России принципиально новые вызовы (...) В целом, прямой конфликт в регионе по-прежнему маловероятен, но усиление НАТО в Арктике повышает эти риски Иван Скрипка младший научный сотрудник Института Европы РАН

С ним согласна политолог-американист, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская. В беседе с «Лентой.ру» она указала, что новая программа не изменит кардинально военное соотношение.

Говорить о том, что эта миссия существенно изменит соотношение сил в Арктике, ошибочно. НАТО и так долгие годы там проводит морское патрулирование и военные учения Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ

«Также надо учитывать и естественные ограничители, которые есть у НАТО. Например, количество ледоколов и кораблей, которые могут осуществлять патрулирование в таком регионе. Так что пока прогресс скромный», — указала собеседник.

Однако эксперт обратила внимание на возможные риски в будущем.

Такие инициативы имеют тенденцию к разрастанию. Если НАТО будет дальше стремиться к антироссийской деятельности, то количество патрулирований и объектов военной инфраструктуры может увеличиться Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ

Американист напомнила о возможном усилении противоракетной обороны (ПРО) в Арктике. В частности, администрация президента США Дональда Трампа ссылается на эту проблему, требуя передачи контроля над Гренландией.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Как Россия может ответить на вызов со стороны НАТО в Арктике?

Как указал Скрипка, российская сторона может ответить НАТО по нескольким направлениям:

продолжать наращивание собственной оборонной инфраструктуры в Арктике;

проводить модернизацию военных баз;

укреплять противовоздушную и противоракетную оборону;

усиливать военно-морской потенциал.

«Нужно учитывать риски того, что подобные действия будут давать странам НАТО дополнительные аргументы в пользу позиционирования России как основной угрозы», — обратила внимание эксперт.

Богуславская также указала на возможный военный ответ России.

Возможно, России потребуется усилить количество морских патрулей в Арктическом регионе. Но нужно учитывать, что любая ситуация требует адекватного, сопоставимого реагирования Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ

«Надо помнить, что присутствие России в Арктике и так сильно за счет нашего длинного побережья, ледокольного флота и Северного морского пути. Поэтому его сложно оспорить, и поэтому идти на резкую эскалацию было бы неправильно», — резюмировала политолог.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Что о ситуации в Арктике говорят в России?

8 февраля посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта.

По его словам, это вызывает тревогу.

Очевидно, что любые попытки игнорирования коренных интересов России в Заполярье не останутся без ответа Денис Гончар посол России в Бельгии

Дипломат подчеркнул, что напряженность внутри НАТО вокруг Гренландии продолжает использоваться для раскручивания идеи о якобы существующей угрозе от России или Китая.

В прошлом году член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин отмечал, что Арктика уже стала полем политической битвы между Россией и НАТО.

«К сожалению, это уже произошло (превращение Арктики в поле битвы между Россией и НАТО — прим. «Ленты.ру»)… Мы видим, что западный мир описывает милитаризованную политику, нацеленную не только на усиление своего влияния, но и на попытку сдержать российское развитие на этой территории», — посетовал эксперт.