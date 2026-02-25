Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

Telegraph: Спецслужбы РФ создали сеть «троянских коней» в Европе для диверсий

Российские спецслужбы смогли путем заключения сделок с недвижимостью рядом с военными и гражданскими объектами в как минимум десяти странах Западной Европы создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий. Такие данные приводит The Telegraph, ссылаясь на работников трех европейских разведывательных агентств.

Издание полагает, что спецслужбы РФ смогли приобрести летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры, а иногда и целые острова. В дальнейшем их могут использовать как плацдармы для наблюдения.

По мнению аналитика Минны Аландер, похожей стратегии сбора разведывательных данных придерживается Китай. «Если бы вы говорили так 15 лет назад, люди бы сказали, что вы слишком много смотрите фильмов с Томом Крузом. Сейчас ситуация изменилась», — добавил эксперт Чарли Салониус-Пастернак.

Кроме того, один из собеседников издания выдвинул теорию, что такими методами РФ стремится проверить решимость НАТО в «серой зоне». По словам другого источника, критически важная европейская инфраструктура «крайне уязвима» и нуждается в том, чтобы правительства ЕС как можно быстрее решили проблему таких сделок.

Ранее ФСБ России выявила сотрудника британских спецслужб под прикрытием в посольстве в Москве. В его отношении приняли меры.