Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:44, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

Telegraph: Спецслужбы РФ создали сеть «троянских коней» в Европе для диверсий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российские спецслужбы смогли путем заключения сделок с недвижимостью рядом с военными и гражданскими объектами в как минимум десяти странах Западной Европы создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий. Такие данные приводит The Telegraph, ссылаясь на работников трех европейских разведывательных агентств.

Издание полагает, что спецслужбы РФ смогли приобрести летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры, а иногда и целые острова. В дальнейшем их могут использовать как плацдармы для наблюдения.

По мнению аналитика Минны Аландер, похожей стратегии сбора разведывательных данных придерживается Китай. «Если бы вы говорили так 15 лет назад, люди бы сказали, что вы слишком много смотрите фильмов с Томом Крузом. Сейчас ситуация изменилась», — добавил эксперт Чарли Салониус-Пастернак.

Кроме того, один из собеседников издания выдвинул теорию, что такими методами РФ стремится проверить решимость НАТО в «серой зоне». По словам другого источника, критически важная европейская инфраструктура «крайне уязвима» и нуждается в том, чтобы правительства ЕС как можно быстрее решили проблему таких сделок.

Ранее ФСБ России выявила сотрудника британских спецслужб под прикрытием в посольстве в Москве. В его отношении приняли меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok