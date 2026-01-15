Реклама

Сотрудник британской спецслужбы выявлен в Москве

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб под прикрытием в посольстве в Москве
Любовь Ширижик
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве выявлен сотрудник британской спецслужбы, работавший под прикрытием в посольстве своей страны. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

Дэвис Гарет Самьюэль 1980 года рождения занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела дипмиссии. МИД России лишил его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в течение двух недель. «Москва не потерпит деятельности на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб», — отметили в ФСБ.

Аналогичный случай произошел в британском посольстве осенью 2024 года. В работе второго секретаря политического отдела дипмиссии Уилкса Эдварда Прайора российская спецслужба нашла признаки разведывательной деятельности.

Он был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании и сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России ранее.

