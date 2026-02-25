Реклама

12:33, 25 февраля 2026

Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

NYT: В Нью-Йорке два полицейских оказались в больнице после игры в снежки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Двое полицейских оказались в больнице с травмами после «масштабной снежной битвы» в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«То, что начиналось как беззаботная игра в одном из самых популярных мест для встреч в городе, вскоре переросло в нечто иное, когда несколько полицейских, призванных сдерживать толпу, оказались забросаны снежками (...). Двое полицейских были доставлены в больницу с травмами головы, шеи и лица», — сообщает газета.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что разыскивает двух мужчин в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в нападении на правоохранителей. На данный момент арестов произведено не было.

Ранее стало известно, что в США более полумиллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури. Снежная буря обрушилась на северо-восток страны. Власти семи штатов, в том числе Нью-Йорка, Нью-Джерси, Род-Айленда и Пенсильвании, объявили режим чрезвычайной ситуации.

