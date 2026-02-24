Реклама

19:06, 24 февраля 2026Экономика

Полмиллиона американцев лишились света

NBC News: В США 500 тыс. домохозяйств остались без света из-за снежной бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Robert MacMillan / Reuters

В США более полумиллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури. Об этом сообщает канал NBC News.

Снежная буря обрушилась на северо-восток страны. Власти семи штатов, в том числе Нью-Йорка, Нью-Джерси, Род-Айленда и Пенсильвании, объявили режим чрезвычайной ситуации. В городах Нью-Йорк и Бостон пришлось ограничить движение автомобилей.

В национальном метеобюро сообщают, что в некоторых местах высота снежного покрова превышает 90 сантиметров. Из-за непогоды электричества лишились более 500 тысяч домохозяйств по всей стране.

В конце января из-за снежного шторма без света остались более 600 тысяч домов в США. В том числе 197 027 домохозяйств — в штате Теннесси, 127 650 — в Техасе, и 118 887 — в Миссисипи. В общей сложности пострадали 37 штатов. При этом сам снегопад угрожал 180 миллионам человек — более чем половине населения.

