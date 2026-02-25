В регионе России запретят продавать алкоголь по воскресеньям

С 1 марта в Горном Алтае запретят продавать алкоголь по воскресеньям

С 1 марта в Горном Алтае ужесточат правила продажи алкоголя. Об этом заявил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя местной власти, с начала весны будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, и его продажа по воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни. К последним относятся в том числе Новый год, Рождество, Праздник Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и другие даты.

Помимо прочего, власти урежут время, когда спиртное можно будет приобрести. Временные рамки будут таковы: с понедельника по четверг — с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16, в субботу — с 11 до 14.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края с 1 марта ужесточат ограничения на продажу алкоголя, в том числе в вопросе времени. С началом весны приобрести спиртное в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также в заведениях общественного питания на первых этажах домов можно будет только с 10:00 до 21:00 (в настоящее время с 08:00 по 23:00). Полностью трезвыми, то есть с тотальным запретом на продажу алкоголя, станут 1 июня и 1 сентября — День защиты детей и День знаний.