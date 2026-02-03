Реклама

Экономика
14:53, 3 февраля 2026Экономика

В российском регионе ужесточат правила продажи алкоголя

Красноярский край с 1 марта урежет время продажи алкоголя до 11 часов в сутки
Платон Щукин
Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom  

Власти Красноярского края с 1 марта ужесточат ограничения на продажу алкоголя, в том числе в вопросе времени. Об этом говорится в сообщении на официальном портале региона.

С началом весны приобрести спиртное в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также в заведениях общественного питания на первых этажах домов можно будет только с 10:00 до 21:00 (в настоящее время с 08:00 по 23:00).

Полностью трезвыми, то есть с тотальным запретом на продажу алкоголя, станут 1 июня и 1 сентября — День защиты детей и День знаний.

Также изменяются правила получения разрешений на торговлю алкоголем на летней площадке. Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков подчеркнул, что новые запреты должны создать «более спокойную и безопасную среду для жителей в местах их непосредственного проживания» и поспособствует выстраиванию понятных и цивилизованных правил для ответственного общепита.

Ранее доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский объяснил падение потребления алкоголя в России в официальной статистике переходом граждан на нелегальную продукцию.

По его мнению, превышающий инфляцию рост цен на алкоголь только повышает интерес к серому рынку и самогонке, и пока он продолжается, справиться с тенденцией вряд ли получится.

