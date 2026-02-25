В рекламе увидели неожиданную пользу

«Одноклассники»: 45 % россиян старше 50 чаще всего видят рекламу в своей ленте

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 50 лет, чтобы выяснить, какие рекламные форматы старшая аудитория чаще замечает в интернете и соцсетях. Выяснилось, что реклама оказывается полезной, если она ненавязчива. Результаты опубликованы в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из России в возрасте старше 50 лет. Выяснилось, что ключевой точкой контакта с рекламой для россиян старшего возраста стали социальные сети: 45 процентов респондентов чаще всего видят рекламу в своей ленте. Среди наиболее заметных форматов респонденты назвали видеорекламу (21 процент) и пре-роллы (19 процентов), а также рекламу между короткими видео или фото в Моментах/Историях (15 процентов). При этом высокая доля опрошенных также часто видит рекламу на ТВ или радио (25 процентов) и в поисковых системах (17 процентов).

Кроме того, россияне старшего возраста не только замечают рекламу в интернете, но и взаимодействуют с ней: 28 процентов опрошенных делают это почти каждый день или несколько раз в неделю (переходят по ссылкам, оставляют комментарии, ставят реакции). При этом около 50 процентов респондентов хотя бы раз совершали покупку или пользовались услугой после увиденной рекламы.

Помимо прочего, результаты показали, что старшая аудитория прежде всего ценит ненавязчивую рекламу: 60 процентов опрошенных считают, что именно это делает ее заметной и интересной. Полезной рекламу россияне старшего возраста считают, если она краткая и понятная, а также когда в ней указаны доступные цены и привлекательные акции.

Наиболее интересные тематики рекламы — кулинария и еда, здоровье, ЗОЖ и спорт, сад, огород, дача и ряд других.

