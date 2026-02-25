Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

Депутат Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Государственной Думе (ГД) призвали ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на дивиденды. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов совместно с депутатами ГД Валерием Гартунгом и Александром Ремезковым. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 210 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (усовершенствование прогрессивной шкалы НДФЛ и налогообложения дивидендов).

Действующая налоговая система остается социально несправедливой. Сегодня основная нагрузка по НДФЛ фактически лежит на наемных работниках и среднем классе, тогда как сверхдоходы и крупные дивиденды облагаются пониженными ставками

Сергей Мироновруководитель фракции «Справедливая Россия»

Законопроектом предлагается ввести более выраженную прогрессивную шкалу НДФЛ, а именно: нулевая ставка для совокупного годового дохода на уровне до 12-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения, ставка 13 процентов для доходов свыше этого уровня до пяти миллионов рублей в год, а ступени 15, 18, 20, 25 и 35 процентов — для доходов выше пяти миллионов рублей с поэтапным нарастанием нагрузки вплоть до доходов свыше 500 миллионов рублей.

Одновременно с этим авторы законопроекта предлагают включать в общую прогрессивную базу доходы от долевого участия, в том числе дивиденды, устраняя льготный режим для крупных получателей дивидендов.

«Предлагаемая прогрессивная шкала — это вопрос базовой социальной логики. Человек с доходом на уровне прожиточного минимума не должен платить налог на выживание. В то же время те, кто зарабатывает десятки и сотни миллионов рублей в год, обязаны вносить больший вклад в развитие страны», — заявил Миронов.

Материалы по теме:
МРОТ в Московской области в 2026 году: размер, на что влияет
МРОТ в Московской области в 2026 году:размер, на что влияет
2 февраля 2026
Налог на доход по вкладу в 2026 году: сколько и с какой суммы нужно платить
Налог на доход по вкладу в 2026 году:сколько и с какой суммы нужно платить
12 февраля 2026

В январе Совет Федерации одобрил законопроект, меняющий правила применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг.

Согласно документу, освобождение от налога, как и сейчас, будет возможно в случае, если инвестор владел акциями более пяти лет. При этом уточняется, что период, на который владелец бумаг передавал их по договорам займа или репо, не будет обнулять общий пятилетний срок владения, и войдет в него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Видео с победившей на Олимпиаде конькобежкой в откровенном костюме вызвало споры в сети

    В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

    Водителей предупредили об опасности снега для автомобиля

    Лавина из 10 тысяч голых мужчин погребла шесть человек

    Семак рассказал о сбившей его в Париже машине

    Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

    Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok