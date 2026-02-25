В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

Депутат Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

В Государственной Думе (ГД) призвали ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на дивиденды. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов совместно с депутатами ГД Валерием Гартунгом и Александром Ремезковым. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 210 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (усовершенствование прогрессивной шкалы НДФЛ и налогообложения дивидендов).

Действующая налоговая система остается социально несправедливой. Сегодня основная нагрузка по НДФЛ фактически лежит на наемных работниках и среднем классе, тогда как сверхдоходы и крупные дивиденды облагаются пониженными ставками Сергей Миронов руководитель фракции «Справедливая Россия»

Законопроектом предлагается ввести более выраженную прогрессивную шкалу НДФЛ, а именно: нулевая ставка для совокупного годового дохода на уровне до 12-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения, ставка 13 процентов для доходов свыше этого уровня до пяти миллионов рублей в год, а ступени 15, 18, 20, 25 и 35 процентов — для доходов выше пяти миллионов рублей с поэтапным нарастанием нагрузки вплоть до доходов свыше 500 миллионов рублей.

Одновременно с этим авторы законопроекта предлагают включать в общую прогрессивную базу доходы от долевого участия, в том числе дивиденды, устраняя льготный режим для крупных получателей дивидендов.

«Предлагаемая прогрессивная шкала — это вопрос базовой социальной логики. Человек с доходом на уровне прожиточного минимума не должен платить налог на выживание. В то же время те, кто зарабатывает десятки и сотни миллионов рублей в год, обязаны вносить больший вклад в развитие страны», — заявил Миронов.

В январе Совет Федерации одобрил законопроект, меняющий правила применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг.

Согласно документу, освобождение от налога, как и сейчас, будет возможно в случае, если инвестор владел акциями более пяти лет. При этом уточняется, что период, на который владелец бумаг передавал их по договорам займа или репо, не будет обнулять общий пятилетний срок владения, и войдет в него.