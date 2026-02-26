Астронавт НАСА признал свою вину в эвакуации экипажа МКС

Астронавт НАСА Майкл Финк признал свою вину в эвакуации экипажа Международной космической станции (МКС) миссии Crew-11. На его заявление обратило внимание ТАСС.

«7 января, находясь на борту МКС, я столкнулся с медицинской проблемой, которая требовала немедленного вмешательства моих замечательных коллег по экипажу», — рассказал американец.

В январе обозреватель американского издания The National Interest Брендон Вайхерт заявил, что осуществленную в кратчайшие сроки эвакуацию экипажа миссии Crew-11 с борта МКС можно считать демонстрацией мощи космической отрасли США.

В том же месяце вернувшийся на Землю российский космонавт Олег Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос — Россию, «Роскосмос», НАСА, США и компанию SpaceX.

Кроме Финка и Платонова, в состав Crew-11 входили американка Зена Кардман и японец Кимия Юи.