Наука и техника
18:04, 23 января 2026Наука и техника

Эвакуацию экипажа МКС сочли демонстрацией космической мощи США

NI: Эвакуация экипажа Crew-11 с МКС — демонстрация космической мощи США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Эвакуацию экипажа миссии Crew-11 с борта Международной космической станции (МКС) можно считать демонстрацией мощи космической отрасли США, утверждает обозреватель американского издания The National Interest (NI) Брендон Вайхерт.

«Быстрая эвакуация заболевших членов экипажа МКС, осуществленная администратором НАСА Джаредом Айзекманом, резко контрастирует с ситуацией, когда экипаж космического корабля Starliner оказался в ловушке в космосе всего два года назад», — говорится в публикации.

По мнению Вайхерта, состоявшаяся медицинская эвакуация демонстрирует, насколько далеко продвинулось НАСА, а произошедшее стало возможным благодаря президенту США Дональду Трампу и Айзекману, который «перенимает философию [компании] SpaceX».

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне: командир МКС от НАСА астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, поскольку одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация.

