Наука и техника
11:04, 14 января 2026

Шаг доверия США в отношении России назвали беспрецедентным

SciAm: США из-за МКС пошли на беспрецедентный шаг в отношении России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление Международной космической станции (МКС) российской стороне. Об этом пишет журнал Scientific American (SciAm).

Издание напоминает, что командир МКС от НАСА астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, поскольку одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация.

После того, как завтра, 15 января, корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа Crew-11 вернется на Землю, на МКС останутся два россиянина и один американец — члены экипажа корабля «Союз МС-28». «В этой ситуации есть и горечь, и радость», — сказал Финк.

Ранее портал Spaceflight Now заметил, что НАСА допустило досрочное возвращение с МКС на Землю экипажа миссии Crew-11.

В декабре Кудь-Сверчков заявил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС.

