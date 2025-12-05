Реклама

Наука и техника
12:22, 5 декабря 2025

Экипаж «Союза МС-28» начал работу на МКС

Космонавт Кудь-Сверчков: Экипаж корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС космонавт госкорпорации «Роскосмос» Сергей Кудь-Сверчков.

По его словам, пересменка с экипажем корабля «Союз МС-27» закончится 9 декабря, когда он отправится на Землю. «У нас плотная программа экспериментов, многие из которых связаны с адаптацией к невесомости в первые дни после прибытия», — сказал космонавт.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур состоялся 27 ноября. На борту «Союза МС-28» находился основной экипаж 74-й экспедиции на МКС — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. На околоземной орбите они пробудут 242 суток, после чего в июле 2026 года вернутся на Землю.

