Бывший президент Гарварда уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном

Экс-глава Минфина США покинет Гарвард из-за данных о его связях с Эпштейном

Возглавлявший при Билле Клинтоне министерство финансов США экс-президент Гарвардского университета Ларри Саммерс уйдет в отставку с преподавательских и академических должностей на фоне расследования его связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает AP.

По словам представителя Гарварда Джейсона Ньютона, которого процитировало агентство, Саммерс, пробудет в отпуске до конца учебного года, после чего покинет учебное заведение. Сам экс-глава Минфина назвал решение об уходе «трудным», отметив, что намерен продолжить работу в области экономических исследований и аналитики в статусе почетного президента и профессора в отставке.

Раскрытые Минюстом США материалы указывают, что Саммерс и Эпштейн поддерживали регулярное общение, включая личные встречи и переписку по широкому кругу тем. Ранее экс-чиновник признал, что такие контакты были «серьезной ошибкой».

В 2020 году, когда связи осужденного за сексуальные преступления Эпштейна с Гарвардом уже становились предметом отдельного отчета университета, Саммерс в материалах не фигурировал. В декабре 2025-го Американская экономическая ассоциация пожизненно запретила членство уже ушедшему на тот момент в отпуск Саммерсу.

Ранее стало известно, что он мог делиться с Эпштейном подробностями негласных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после того как тайно посещал Киев в июне 2019 года.