Давший обет безбрачия настоятель крупного храма завел шесть любовниц и лишился сана

В Таиланде настоятель монастыря завел шесть любовниц и отказался от сана

В Таиланде настоятель крупного буддийского храма из провинции Нонтхабури завел шесть любовниц и лишился сана. Об этом пишет The Thaiger.

Скандал начал разгораться 6 февраля, когда в социальных сетях появился ролик, в котором спорят две женщины. Одна называет себя «женой» аббата Аджарна А. и обвиняет вторую в романе с ним. Та отрицает обвинения и утверждает, что у нее есть возлюбленный. Далее появились еще несколько роликов, в которых «жена» давшего обет безбрачия высокопоставленного монаха говорит, что нашла в его телефоне переписку с любовницами и непристойные фото от них. Затем появилась информация, что Аджарн А. состоял в сексуальной связи еще с четырьмя женщинами и оплачивал им косметические операции.

После того как скандал вышел на национальный уровень, журналисты попытались пообщаться с аббатом, однако в монастыре заявили, что он уехал в паломничество. 23 февраля стало известно, что Аджарн А. ушел с поста настоятеля и сложил с себя монашеский сан. При этом он отказался комментировать обвинения в содержании шести любовниц за счет пожертвований верующих.

В данный момент власти расследуют финансовую деятельность бывшего настоятеля. Произошедшее вызвало общественное возмущение на фоне скандала лета 2025 года, когда выяснилось, что женщина по имени Вилаван Эмсават соблазнила по меньшей мере 12 известных в стране буддийских монахов и настоятелей храмов и выманила у них 385 миллионов батов (948 миллионов рублей).

