Бывший СССР
23:52, 25 февраля 2026Бывший СССР

Гражданские на Украине начали платить за поступление в ряды ВСУ

РИА Новости: Украинцы стали покупать офицерские должности ради попадания в тыл
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Гражданские на Украине начали платить, чтобы попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в офицерском звании на штабную должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Участились случаи, когда гражданские лица покупают себе офицерские должности и звания в Вооруженных силах Украины», — рассказал собеседник агентства, отметив, что раньше гражданские в основном откупались от сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине), чтобы не подпасть под мобилизацию.

Уточняется, что в основном такие офицеры оказываются в тылу.

Ранее сообщалось, что на Украине идет подготовка к комплексной реформе мобилизации.

