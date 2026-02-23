На Украине проведут комплексную реформу мобилизации

Министр обороны Украины Федоров заявил о комплексной реформе мобилизации

На Украине идет подготовка к комплексной реформе мобилизации. Такое заявление сделал министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

«Сейчас мы работаем над комплексной реформой мобилизации. Мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы», — написал он.

В публикации Федоров рассказал об автоматизации процесса получения отсрочек от службы. По его словам, это в значительной степени упрощает подтверждение права на получение отсрочки от службы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел отменить мобилизацию. По его словам, Украина готова была бы перевести свою армию на контракты и отменить мобилизацию, если бы имела для этого бюджет.