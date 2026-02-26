Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 26 февраля 2026Экономика

Греф озвучил личный прогноз курса рубля

Греф спрогнозировал курс доллара к концу 2026 года на уровне 90-95 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил свой прогноз по поводу курса доллара к концу текущего года. Отметив, что эксперты кредитной организации прогнозируют курс в 85-90 рублей, топ-менеджер уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф. Он отметил, что, с учетом прошлогоднего профицита платежного баланса РФ, составлявшего около 40 миллиардов долларов, а также того, что в 2026-м показатель «очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов)», курс доллара около 80 рублей вряд ли возможен.

«Невероятно, если это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего», — подчеркнул Греф.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что курс доллара достигнет к декабрю 88-89 рублей, хотя бизнесу, по его словам был бы выгоден уровень 94-95 рублей. В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что курсу «еще падать и падать» даже до 90 рублей за доллар, поэтому ожидавшаяся ранее коррекция до 90-95 или даже 100 рублей, с его точки зрения, в 2026 году маловероятна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о недвижимости Полины Гагариной

    Названо последствие резкого расширения сети «умных» камер на дорогах России

    ВС России получили «летающие крылья» «Шторм»

    Греф озвучил личный прогноз курса рубля

    Возникла надежда на оживление российского авторынка

    Политолог оценил сценарий полномасштабной войны США с Ираном

    Бывший миллиардер получил семь лет российской колонии за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok