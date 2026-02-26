Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

19:12, 26 февраля 2026Экономика

Гробы поплыли в одной стране

G1: По затопленным улицам Убы поплыли гробы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anderson Coelho / Reuters

По затопленным во время наводнения улицам бразильского города Уба поплыли гробы. Кадры с необычным зрелищем опубликовал портал G1.

Город располагается в штате Минас-Жерайс, на который обрушились мощные дожди. Затопленным оказалось в том числе похоронное бюро. Вода унесла несколько гробов со склада заведения, после чего их вынесло на улицу с потоком.

На фоне стихийного бедствия в штате объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений и оползней пострадали не только постройки, но и местные жители. Число не выживших в стихийном бедствии выросло до 48 человек.

Ранее территорию площадью 110 тысяч гектаров на юго-западе Франции затопило из-за наводнения, которое продолжалось в течение 33 дней. От воды пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта.

