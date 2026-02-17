Французские города оказались под водой

France Info: На юго-западе Франции затопило 110 тыс. га из-за наводнения

Территорию площадью 110 тысяч гектаров на юго-западе Франции затопило из-за наводнения, продолжающегося в течение 33 дней. Об этом сообщил телеканал France Info.

От воды пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. В департаментах Мен-и-Луара на западе, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна на юго-западе республики был объявлен красный уровень климатической опасности. Еще в 14 департаментах действует оранжевый уровень.

Власти эвакуируют жителей затопленных районов. К настоящему моменту более 1,6 тысячи гражданам пришлось покинуть дома. Эксперты предупреждают, что при продолжении наводнения могут пострадать замки Блуа, Шамбор, Шенонсо и Шомон, расположенные в долине реки Луары. Согласно предварительным оценкам, убытки от стихийного бедствия составят до трех миллиардов евро. При этом власти считают, что стабилизации обстановки не стоит ожидать в ближайшие дни.

Ранее Австралию охватила серия наводнений. Стихия обрушилась на штат Виктория после сильного шторма.