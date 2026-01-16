Реклама

Экономика
18:18, 16 января 2026Экономика

На Австралию обрушилась серия наводнений

В Австралии десятки автомобилей унесло в море в разгар наводнения
Виктория Клабукова

Кадр: 9 News Australia / Youtube

Австралию охватила серия наводнений. О последствиях разгула стихии пишет газета Sun.

Череда мощных наводнений обрушилась на штат Виктория после сильного шторма. В результате серьезно пострадала Великая океанская дорога, считающаяся одной из популярнейших на материке достопримечательностей. Движение на трассе перекрыто. Смывая все на своем пути, грязевые потоки унесли в море десятки автомобилей. Более шести тысяч домов лишились электричества.

Из берегов рискуют выйти сразу несколько рек, в частности Уай, Кеннетт и Камберленд, где выпало больше 170 миллиметров дождевой воды. В соседних районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, жителей других районов также призывают не покидать дома и не открывать двери и окна. Полтысячи человек уже были эвакуированы.

Ранее мощное наводнение застало врасплох американский штат Калифорния. Из-за разлива рек люди оказались заперты в собственных домах и машинах.

