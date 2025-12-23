На США обрушилось мощное наводнение

ABC News: На Калифорнию обрушилось мощное наводнение

На американский штат Калифорния обрушилось мощное наводнение. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Причиной стихийного бедствия в США стали непрекращающиеся ливни. Отмечается, что из-за разлива рек люди оказались заблокированы в собственных домах и машинах. Одного из застрявших в затопленном авто спасти не удалось. Сотрудники экстренных служб получили от пострадавшего сигнал, и вскоре после этого один из полицейских разбил окна машины и вытащил его в безопасное место, где ему оказали первую помощь, однако мужчина не выжил.

Власти опасаются потенциальных оползней и селевых потоков, вызванных дождем. В общей сложности от наводнения и связанных с ним стихийных бедствий могут пострадать 30 миллионов человек.

